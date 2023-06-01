Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения бойцовской собаки на ребенка в Нижнем Тагиле

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения бойцовской собаки на малолетнего ребенка в Нижнем Тагиле (Свердловская область), сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что после происшествия хозяйка собаки не оказала помощи ребенку.

Как рассказала e1.ru мама пострадавшего 10-летнего мальчика, инцидент произошел 30 мая в поселке Лая. Ребенок вместе с одноклассниками после школы пошел гулять на песчаный пляж, где находилась хозяйка с собаками без поводков и намордников.

По словам мамы мальчика, после случившегося женщина «бросила искусанного, истекающего кровью ребенка одного на пляже». Ранее сообщалось, что в СНТ под Екатеринбургом стая бродячих собак напала на женщину. Пострадавшую увезли на машине скорой помощи в бессознательном состоянии, так как женщина потеряла много крови.

Диана Сунагатуллина

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