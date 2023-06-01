Внутренние пассажирские авиаперевозки вышли на доковидный уровень

Мировой пассажирский авиатрафик уверенно восстанавливается после пандемии COVID-19. По итогам апреля он вырос на 45,8% по сравнению с прошлым годом, говорится в отчете Международной ассоциации воздушного транспорта. При этом, по данным организации, объем внутренних перевозок вырос на 42,6% по сравнению с 2022 годом и впервые оказался выше, чем в доковидном 2019 году,— на 2,9%.

Наиболее впечатляющим стал прирост авиатрафика в Китае — на 536,2% по сравнению с 2022 годом, что объясняется жесткими коронавирусными ограничениями в стране, неоднократно вводившимися властями в прошлом году из-за увеличения числа инфицированных COVID-19. При этом количество выполненных пассажиро-километров в Китае оказалось на 6% выше, чем в 2019 году. Заметный рост трафика наблюдается и на крупнейшем авиарынке мира — в США. По сравнению с прошлым годом он вырос на 5,5%, а с 2019 годом — на 3,3%.

Международные авиаперевозки выросли на 48% по сравнению с 2022 годом, но пока отстают от показателя 2019 года на 16,4%.

Кирилл Сарханянц