Автопробег в честь Всемирного дня окружающей среды

5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды

Традиционно в этот день по случаю праздника в разных городах мира проходят форумы и конференции по проблемам окружающей среды. Организуются экскурсии в заповедные зоны и национальные парки, проводятся мероприятия по уборке территорий, просветительские программы, дни открытых дверей. Устраиваются красочные зрелищные мероприятия: уличные митинги, парады велосипедистов, «зеленые» концерты.

АО «НЭСК» совместно с сообществом электромобилистов в этот день проводит в городе Краснодаре акцию «Автопробег», в которой будут участвовать 10 электромобилей.

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Начало маршрута в 12:00 — возле спортивного комплекса «Олимп» (рядом с ЭЗС АО «НЭСК» 191).

Промежуточная остановка — Театральная площадь.

Окончание маршрута в 13:30 — ул. 40 лет Победы, 32 (рядом с ЭЗС АО «НЭСК» 186).

АО «НЭСК» принято решение о снижении в этот день стоимости отпуска 1 кВтч электроэнергии на всех 55 ЭЗС, установленных компанией в 2022 году в крае. C 00:00 ч. до 24:00 ч. 05.06.2023 г. действующие дневной тариф, равный 22 руб./кВтч и ночной тариф — 18 руб. кВтч будут снижены до 15 руб./кВтч.

АО «НЭСК» приглашает всех собственников электромобилей присоединиться к акции «Автопробег».

Анкета участников.

С информацией об организаторе акции и правилах ее проведения можно узнать на сайте.

https://www.nesk.ru/