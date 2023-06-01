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Коммерсантъ FM
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ТАСС: прекращение службы подлодки «Дмитрий Донской» связано с выработкой активной зоны реактора

Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской» был выведен из боевого состава Военно-морского флота РФ из-за выработки активной зоны его реактора, сообщил источник ТАСС, близкий к ВМФ. По его словам, замена выработанной активной зоны на новую «была признана нецелесообразной из-за очень высокой цены операции». Также при решении учитывался 40-летний срок службы подлодки в составе Северного флота.

Собеседник агентства напомнил, что последние годы «Дмитрий Донской» обеспечивал испытания новых подлодок классов «Борей», «Борей-А», «Ясень» и «Ясень-М». Теперь эту функцию будут выполнять подлодки проекта 671РТМ.

Подлодка «Дмитрий Донской» была включена в боевой состав флота в 1980 году в рамках проекта 941. По водоизмещению она является самой большой в мире — 48 тыс. т. Какое-то время подлодка была самой большой по размерам (172 м в длину и 23 м в ширину), но сейчас таковой считается подлодка «Белгород».

Официально о выводе подлодки из состава ВМФ не сообщалось. Об этом в феврале рассказывал глава Движения поддержки флота Владимир Мальцев. Сегодня, 1 июня, в редакции «Российской газеты» проходит премьера документального фильма «"Дмитрий Донской": спасибо за мечты».

Леонид Уварчев

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