Чернышенко продемонстрировал Мишустину противоударность планшета Kvadro, кинув его на пол

Премьер-министр Михаил Мишустин посетил конференцию «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), где ему продемонстрировали отечественный планшет Kvadro компании Yadro.

Премьер взял планшет в руки, отметив, что он чуть тяжелее зарубежных аналогов. Вслед за этим вице-премьер Дмитрий Чернышенко кинул планшет на пол, чтобы показать противоударные характеристики девайса. Производители отметили, что в нормальной среде «человек роняет» свои устройства. «Аккуратный человек не роняет»,— ответил Михаил Мишустин.

С 2024 года планшет Kvadro будет выпускаться на отечественном процессоре. Премьер попросил передать ему образец, когда он станет полностью российским. Группа компаний Yadro представила свой первый планшет 31 мая. Устройства будут производиться на заводе в Дубне, флагманский планшет из линейки Kvadra_T будет стоить 39,9 тыс. руб.