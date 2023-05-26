В СНТ под Екатеринбургом стая бродячих собак напала на женщину, следователи проводят проверку

Следователи организовали процессуальную проверку по информации о нападении стаи бродячих собак на женщину в одном из садоводческих товариществ под Екатеринбургом, сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. Будет установлена степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей.

Как пишет e1.ru, инцидент произошел вечером 25 мая возле СНТ «Рассвет». Пострадавшую увезли на машине скорой помощи в бессознательном состоянии, так как женщина потеряла много крови. Специалисты «Спецавтобазы» организуют выезд бригады по отлову животных в течение суток.

Сотрудники СКР дадут ситуации объективную правовую оценку. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Напомним, в середине мая депутаты Госдумы одобрили в первом чтении поправки в ФЗ об ответственном обращении с животными. Согласно изменениям, регионы могут самостоятельно выбирать способ контролировать безнадзорных животных.

Диана Сунагатуллина

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