Стоимость акций «Шебекинских комбикормов» в ходе торгов может снизиться до 40 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Шебекинские корма» Дмитрий Боярский сообщил о проведении торгов в форме публичного предложения по продаже акций АО «Шебекинские комбикорма» начальной стоимостью 160,5 млн руб. Единым лотом на торги выставлены 119,45 млн именных обыкновенных бездокументарных акций, не обремененных залоговыми требованиями (стоимостью 152 млн руб.), а также 42,82 млн акций, находящихся в залоге ООО «Ставропольский бройлер» (стоимостью 26 млн руб.).

Размер задатка для лота - 10% от цены лота на соответствующем периоде снижения цены. Заявки принимаются с 5 по 23 июня. При отсутствии до 8 июня заявок на участие в торгах, цена продажи снижается каждые три календарных дня. Величина снижения начальной цены устанавливается в размере 15% от начальной, определенной для торгов в форме публичного предложения. Минимальная цена продажи имущества - 25% от начальной цены продажи. Таким образом, минимальная цена акций может составить 40 млн руб.

Предыдущие торги в форме открытого аукциона с начальной ценой 178,35 млн руб. и 160 млн руб. были признаны несостоявшимися.

«Шебекинские комбикорма» были созданы на базе «Шебекинских кормов»; уставный капитал новой компании составил 164,9 млн руб. Он был разделен на 164,9 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Аналогичная процедура замещения активов проводится и на других бывших белгородских активах «Белой птицы». Инициатором процедуры выступает новый инвестор, группа агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова (в нее входит и ООО «Ставропольский бройлер»).Группа агропредприятий «Ресурс» арендовала белгородские площадки птицеводческого холдинга «Белая птица» и выкупила права требования к ним.

Подробнее о замещении активов на базе белгородских предприятий «Белой птицы» читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий