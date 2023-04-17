Акции «Шебекинских комбикормов» выставлены на повторные торги с начальной ценой 160 млн рублей

На повторный открытый аукцион выставлены акции белгородского АО «Шебекинские комбикорма» — компании, созданной в результате замещения активов обанкротившейся структуры «Белой птицы» ООО «Шебекинские корма». Начальная цена 119,45 млн именных обыкновенных бездокументарных акций, не обремененных залоговыми требованиями (стоимостью 152 млн руб.), а также 42,82 млн находящихся в залоге ООО «Ставропольский бройлер» акций (26 млн руб.), выставлены единым лотом с начальной ценой 160 млн руб., следует из сообщения организатора торгов — ООО «Правовое бюро».

Торги назначены на 30 мая. Заявки принимаются с 17 апреля по 25 мая. Предыдущие торги с начальной ценой 178,35 млн руб. были признаны несостоявшимися по причине подачи только одной заявки (от индивидуального предпринимателя Светланы Казаковой).

«Шебекинские комбикорма» были созданы на базе «Шебекинских кормов»; уставный капитал новой компании составил 164,9 млн руб. Он был разделен на 164,9 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Аналогичная процедура замещения активов проводится и на других бывших белгородских активах «Белой птицы». Инициатором процедуры выступает новый инвестор, группа агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова (в нее входит и ООО «Ставропольский бройлер»).

Подробнее о замещении активов на базе белгородских предприятий «Белой птицы» читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий