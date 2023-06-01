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Коммерсантъ FM
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Дарье Треповой продлен арест на три месяца

Судья Басманного суда Москвы Елена Ленская продлила на три месяца — до 2 сентября — арест Дарье Треповой. Она — главная фигурантка дела о теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как сообщает корреспондент «РИА Новости», закрыть слушание просил следователь Виктор Кваша. Он объяснил ходатайство тем, что в противном случае может быть разглашена тайна следствия. Адвокат Даниил Берман выступил против ходатайства. По его словам, следователь не объяснил, какие именно «тайны могут быть раскрыты».

Чем известна Дарья Трепова

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Арест Дарьи Треповой был санкционирован 4 апреля, через два дня после смерти Владлена Татарского. Он погиб в результате взрыва на творческой встрече в кафе Санкт-Петербурга. По версии следствия, Дарья Трепова подарила военкору статуэтку, в которой была спрятана бомба. После ареста Дарья Трепова сказала, что сожалеет о содеянном.

Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета России. Дело расследуется по ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (теракт, совершенный организованной группой; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Установленные лица».

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