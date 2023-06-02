Кассация не поддержала экс-главу липецкого «Генборга» в оспаривании привлечения к ответственности по долгам завода

Арбитражный суд Центрального округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу о привлечении контролирующих ООО «Генборг» лиц к субсидиарной ответственности, оставив без изменения решения судов первой и апелляционной инстанций, сообщила конкурсный управляющий Яна Лямина.

Речь идет о привлечении к субсидиарной ответственности совладельца и бывшего гендиректора производителя электродвигателей ООО «Генборг» Федора Дудина на 24,6 млн руб.

«Генборг» входит в воронежскую группу компаний «ЦНО-Химмаш». Финансовые проблемы у нее начались из-за сложностей с обслуживанием кредитов Сбербанка и Фонда развития промышленности, на которые строился липецкий завод стоимостью 1,4 млрд руб. Для вывода предприятия из кризиса ГК рассматривала продажу группе Limonte активов ООО «Грибановский машиностроительный завод» в Воронежской области, также входящих в «ЦНО-Химмаш». Однако в апреле 2020 года в отношении «Генборга» ввели конкурсное производство. В 2021 году производящая вместе с «Ростехом» авиационную продукцию по гособоронзаказу московская группа компаний «Динамика» выкупила у Сбербанка долги предприятий «ЦНО-Химмаш» более чем на 1,5 млрд руб. «Динамика» зарегистрировала в качестве управляющей компании для новых активов ООО «Липецкий электродвигатель» (ЛЭД), у которого доли ООО «Генборг» сейчас находятся в залоге.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Электродвигателям добавили “Динамики“».

Владимир Зоркий