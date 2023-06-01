На месторождении «Сургутнефтегаза» произошел взрыв, причины устанавливаются

На Северо-Лабатьюганском месторождении, которое разрабатывает «Сургутнефтегаз», 30 мая произошел взрыв. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе МЧС по ХМАО-Югре. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают дознаватели.

«Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую в 15:57. На момент прибытия подразделений открытого горения не было, наблюдалось только повреждение лакокрасочного покрытия на блоке управления подъемного агрегата на площади 0,5 кв. м.»,— уточнили в МЧС.

Напомним, ранее в ЯНАО возбудили уголовное дело по факту взрыва газа и гибели двоих рабочих. Взрыв произошел на Северо-Русском месторождении, принадлежащем «Новатэк-Таркосаленефтегаз». Погибшим было 30 и 39 лет. Еще один рабочий получил травмы, его доставили санавиацией в Новоуренгойскую городскую больницу.

Диана Сунагатуллина

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