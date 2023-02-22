На Ямале возбудили уголовное дело по факту взрыва газа и гибели двоих рабочих

На Ямале следовали возбудили уголовное дело после взрыва газа и гибели двоих рабочих. Напомним, взрыв произошел на Северо-Русском месторождении, принадлежащем «Новатэк-Таркосаленефтегаз». Как сообщает пресс-служба СКР ЯНАО, следственный отдел по Тазовскому району возбудил дело по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным следствия, 21 февраля на одном из месторождений Тазовского района при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола произошел взрыв газовоздушной смеси. Погибшим было 30 и 39 лет. Еще один рабочий получил травмы, его доставили санавиацией в Новоуренгойскую городскую больницу.

«В настоящее время на место происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на промышленном объекте», — прокомментировали в региональном СКР.

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