Urban Awards: ЖК Amundsen в Академическом стал лучшим в УрФО

На курорте Роза Хутор подвели итоги 15-ой самой престижной премии в области недвижимости Urban Awards. 198 жилых комплексов боролись за право попасть в финал премии. В этом году премия стала самой масштабной за всю историю проведения. 66 номинаций объединили в концертном зале «Red Arena» 450 звезд ведущих девелоперских компаний страны.
Фото: Пресс-служба ГК «Прогресс»
Первый проект астраханского застройщика «Прогресс» в Екатеринбурге ЖК Amundsen признан «Лучшим строящимся региональным комплексом комфорт-класса УФО».
Жилой квартал Amundsen – это уникальный проект отельного формата. За основу концепции взят опыт лучших мировых пятизвездочных отелей. В проекте есть все, чтобы без лишней необходимости не покидать его границы: двор – парк аттракционов, искусственная река и пруд с зонами отдыха, детская игровая комната с няней, клуб для тинэйджеров, собственная кофейня и лобби с 7-метровыми потолками для рабочих встреч и комфортного ожидания такси.
Фото: Пресс-служба ГК «Прогресс»
Обладатель федеральных и европейских наград «Прогресс» ежегодно подтверждает высокий уровень своей работы, попадая в топ-листы победителей премии в различных номинациях. ГК «Прогресс» является настоящим трендсеттером рынка недвижимости. Компания показывает рекордные показатели скорости масштабирования и входа в новые проекты, демонстрируя свежие дерзкие решения.
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