Urban Awards: ЖК Amundsen в Академическом стал лучшим в УрФО

На курорте Роза Хутор подвели итоги 15-ой самой престижной премии в области недвижимости Urban Awards. 198 жилых комплексов боролись за право попасть в финал премии. В этом году премия стала самой масштабной за всю историю проведения. 66 номинаций объединили в концертном зале «Red Arena» 450 звезд ведущих девелоперских компаний страны.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Прогресс» Фото: Пресс-служба ГК «Прогресс»

Первый проект астраханского застройщика «Прогресс» в Екатеринбурге ЖК Amundsen признан «Лучшим строящимся региональным комплексом комфорт-класса УФО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ГК «Прогресс» Фото: Пресс-служба ГК «Прогресс» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба ГК «Прогресс» Фото: Пресс-служба ГК «Прогресс»

Жилой квартал Amundsen – это уникальный проект отельного формата. За основу концепции взят опыт лучших мировых пятизвездочных отелей. В проекте есть все, чтобы без лишней необходимости не покидать его границы: двор – парк аттракционов, искусственная река и пруд с зонами отдыха, детская игровая комната с няней, клуб для тинэйджеров, собственная кофейня и лобби с 7-метровыми потолками для рабочих встреч и комфортного ожидания такси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Прогресс» Фото: Пресс-служба ГК «Прогресс»

Обладатель федеральных и европейских наград «Прогресс» ежегодно подтверждает высокий уровень своей работы, попадая в топ-листы победителей премии в различных номинациях. ГК «Прогресс» является настоящим трендсеттером рынка недвижимости. Компания показывает рекордные показатели скорости масштабирования и входа в новые проекты, демонстрируя свежие дерзкие решения.

ООО Специализированный застройщик «Прогресс-Строй» Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ООО «ДК «Прогресс-Лидер»