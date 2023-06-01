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Златоустовский метзавод продает дебиторскую задолженность на €9 млн

Конкурсный управляющий АО «Златоустовский электрометаллургический завод» (ЗЭМЗ) выставил на торги право требования к Smart Stahl GmbH (Австрия) на сумму €9,1 млн. Начальная цена лота составляет 3 млн руб., сообщается на портале «Федресурс».

Заявки на торги будут принимать с 13 июня по 17 июля. Шаг аукциона составляет 5%, размер необходимого задатка — 10%.

ЗЭМЗ находится в процедуре банкротства с июня 2019 года. В отношении завода открыто конкурсное производство сроком до 17 ноября. На момент закрытия в феврале 2022 года в реестр кредиторов компании было включено 151 требование на общую сумму 2,8 млрд руб., из которых удовлетворены 1,8 млрд. В апреле на торгах за 900 млн руб. продали часть движимого имущества предприятия.

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