Часть имущества Златоустовского метзавода продали с торгов за 900 млн рублей

Движимое имущество предприятия-банкрота – АО «Златоустовский металлургический завод» (ЗЭМЗ) удалось продать с торгов. Самый крупный лот по цене 896,6 млн руб. приобрело ООО «РП-Недвижимость» (Златоуст). Информация о заключении договора купли продажи опубликована на Федресурсе.

Торги по продаже бывшего в употреблении и разукомплектованного движимого имущества ЗЭМЗ были объявлены в начале марта. Самый крупный лот включает 41 единицу металлургического оборудования, в том числе камерные печи, кондиционеры и станки. «РП-Недвижимость» стала единственным претендентом на это имущество.

Кроме того, с торгов удалось реализовать лот, включавший более 1,3 тыс. единиц товарно-материальных ценностей. Имущество за 8,5 млн руб. при начальной цене 5,3 млн приобрело ООО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ), которое сейчас работает на площадке предприятия-банкрота. Также за 10 тыс. руб. продана доля в уставном капитале ООО «Дворец культуры „Металлург„» АО «Стил трейд компани» (Златоуст). Торги по одному лоту, включавшему 256 наименований промышленного оборудования, комплектующих и инструментов, стоимостью 177,4 млн не состоялись, так как никто не заявился.

По данным «СПАРК Интерфакс», 100% уставного капитала ООО «ЗМЗ» и «РП-Недвижимость» принадлежат АО «Развитие промышленности» (Москва). Компания была создана в 2018 году. Основной вид деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. АО владеет зарегистрированный в Московской области предприниматель Валерий Ковалев. АО «Стил трейд компани» принадлежит московскому ООО «Юридическое агентство „КБ Эгида“».

АО «ЗЭМЗ» находится в процедуре банкротства с 2019 года. В декабре 2021-го Арбитражный суд Челябинской области открыл в отношении предприятия конкурсное производство.