Банк «Центр-инвест» принял участие в консультациях по Обзору денежно-кредитной политики Банка России

Председатель Совета Директоров банка «Центр-инвест», профессор, д.э.н. Василий Высоков 31 мая в Краснодаре принял участие в общественных консультациях по Обзору денежно-кредитной политики Банка России.

Фото: Предоставлено ПАО КБ «Центр-инвест»

В мероприятии приняли участие более 300 человек из всех регионов Юга России: руководители Банка России, органов власти и общественных объединений, бизнеса и научного сообщества. Основная цель мероприятия — получить мнение широкой общественности по Обзору денежно-кредитной политики и сформировать предложения ускорения структурной трансформацией российский экономики.

Профессор Высоков представил опыт регионального банка «Центр-инвест» по реализации модели EGS-банкинга, обозначил перспективы и приоритеты денежно-кредитной политики для развития региона и готовность поддержать инициативы Банка России на практике.

Цифровизация EGS-банкинга позволила банку «Центр-инвест» построить первый в мире ESG-баланс, представить отчетность и показатели бизнес-плана (баланс, кредитные портфели и объемы платежей) в таксономии Целей устойчивого развития. Банк «Центр-инвест» разработал методологию ESG-рейтингования для МСП. Клиенты с высоким ESG-рейтингом получают кредиты по более льготным ставкам, что служит примером стратегии win-win, когда и банк, и клиенты снижают свои риски за счет устойчивого ведения бизнеса.

Опыт локализации EGS-банкинга и созданное программно-методическое обеспечение оказались востребованными для построения таксономии проектов технологического суверенитета (ТА) и структурной адаптации (СА) экономики России. Утвержденная Банком России таксономия проектов ТА и СА позволит сформировать системы стимулов, штрафов и стандартов, упростить, оцифровать и автоматизировать процедуры кредитования банками таких проектов.

Эволюция финансовой архитектуры и развитие цифрового рубля в России замкнет цепочки стандартных платежей в регионе, переведет бюджетное финансирование на смарт-контракты и увеличит оборот финансирования за счет увеличения скорости обращения цифрового рубля.

Обзор денежной политики Банка России — хорошая методологическая основа для самоанализа работы регионального банка и активного диалога с регулятором.

ПАО КБ «Центр-инвест»