На Северо-Западе увеличились розничный и корпоративный кредитные портфели

Общий объем корпоративного кредитного портфеля банков Северо-Запада по состоянию на 1 апреля этого года достиг 6,7 трлн рублей. В СЗФО сохраняется спрос на кредиты со стороны крупного бизнеса, отмечает 1 июня пресс-служба Центробанка.

Что касается розничного кредитного портфеля в СЗФО, то, по данным ЦБ, в марте и апреле месячные темпы его прироста сохранились на уровне 1,5% после 0,8% в феврале. В годовом выражении темпы прироста задолженности населения в апреле превысили 11%.

В свою очередь, портфель ипотечных жилищных кредитов на Северо-Западе достиг 1,8 трлн рублей на 1 мая 2023 года, в том числе в Санкт-Петербурге — почти 1 трлн руб. В годовой оценке на начало мая прирост ипотечного портфеля в СЗФО составил 14,6%, в Санкт-Петербурге — 14,4%.

В апреле также увеличился приток средств граждан на текущие счета и срочные вклады. На 1 мая 2023 года привлеченные средства населения СЗФО (без учета средств на счетах эскроу) достигли 4,6 трлн руб., в том числе в Петербурге — 3 трлн руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Центробанк исключил из реестра единственное петербургское бюро кредитных историй — ООО «Восточно-Европейское бюро кредитных историй» (ВЕБКИ), которое работало на рынке с 2007 года. В настоящий момент компанией поданы документы на собственную ликвидацию.

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