Единственное петербургское бюро кредитных историй объявило о ликвидации

Центробанк исключил из реестра единственное петербургское бюро кредитных историй — ООО «Восточно-Европейское бюро кредитных историй» (ВЕБКИ), которое работало на рынке с 2007 года. В настоящий момент компанией поданы документы на собственную ликвидацию, сообщает 31 мая «Деловой Петербург».

По словам бывшего генерального директора ВЕБКИ (ликвидатором назначен другой соучредитель) Александра Сологуба, которого цитирует издание, решение о прекращении деятельности было принято добровольно. Косвенной причиной этого стала реформа рынка БКИ, инициированная Банком России в 2021 году.

По данным «Контур.Фокус», выручка ВЕБКИ за 2022 год сократилась на 40% по сравнению с показателями 2021 года — до 8,2 млн рублей.

На сегодняшний день в реестре БКИ значиться шесть бюро кредитных историй против 13 в 2019 году. Единственное региональное осталось в Волгоградской области — межрегиональное бюро кредитных историй «КРЕДО», остальные компании зарегистрированы в Москве.

Ранее «Ъ FM» сообщал, что Центробанк решил взять под контроль рассрочку при покупках. Законопроект о регулировании этой сферы будет готов к осени. Регулятор считает, что покупателя недостаточно информируют обо всех условиях платежей. В частности, предлагается ограничить размеры неустойки и максимальную стоимость самой рассрочки. В ЦБ отмечают, что сейчас бизнес может делать это по своему усмотрению.

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