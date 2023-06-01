ГИБДД обнаружила нарушения организации движения на перекрестке Вильгельма де Генина и Краснолесья

На перекрестке улиц Вильгельма де Генина и Краснолесья в Академическом районе Екатеринбурга выявлены нарушения в области обеспечения безопасности дорожного движения, сообщили в Telegram-канале регионального ГИБДД. По поручению главного госавтоинспектора региона Алексея Спиридонова перекресток инспектирует экипаж ДПС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

По данным ведомства, на перекрестке не нанесена временная горизонтальная разметка, светофоры на ближайших перекрестках не настроены с учетом интенсивности движения транспорта, дорожные знаки выставлены с нарушениями. «В адрес администрации города направлены рекомендации по устранению нарушений»,— сказано в сообщении.

Напомним, схему движения на перекресток улиц Вильгельма де Генина и Краснолесья изменили из-за реконструкции улично-дорожной сети и строительства трамвайной линии. Ограничения будут действовать до 30 июня.

Полина Хабарова

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