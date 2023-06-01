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Саманта Джонс появится в продолжении сериала «Секс в большом городе»

Актриса Ким Кэттролл сыграет роль Саманты Джонс в сиквеле «Секса в большом городе», сериале «И просто так...». Она появится только в одном эпизоде второго сезона, сообщает издание Variety.

Ким Кэттролл в 2013 году

Ким Кэттролл в 2013 году

Фото: Jon Blacker / Reuters

Ким Кэттролл в 2013 году

Фото: Jon Blacker / Reuters

По сюжету сиквела Саманта Джонс поссорилась с главной героиней Кэрри Брэдшоу, которая уволила ее с поста PR-специалиста. После этого она переехала в Лондон и прекратила общение с подругами. В первом сезоне «И просто так…» Кэрри общается с Самантой в переписке, а в финале договаривается на личный разговор для примирения. Во втором сезоне состоится их телефонный разговор.

По данным Variety, Ким Кэттролл снялась в сцене разговора 22 марта в Нью-Йорке и сразу покинула площадку.

Актриса не общается с шоураннером «И просто так…» Майклом Кингом и со звездой сериала Сарой Джессикой Паркер после ухода из фильма «Секс в большом городе — 3». В 2016 году актриса публично объявила, что покидает проект. В интервью Variety она сказала, что ей не понравился сценарий третьего фильма «Секс в большом городе». Как сообщает издание, сюжетная линия Саманты Джонс вращалась вокруг интимной фотографии, которую ей прислал Брэди, 14-летний сын ее подруги Миранды. Это не понравилось актрисе, из-за чего она отказалась от участия в съемках.

В декабре 2020 года канал HBO Max объявил о начале работы над новым проектом «И просто так...» без участия Ким Кэттролл.

Евдокия Мельник

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