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В Ярославскую область приедут 300 детей из приграничных районов Белгородской области

В Ярославскую область в выходные прибудет группа из 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области. Об этом сообщил Михаил Евраев.

Фото: Телеграм-канал Михаила Евраева

Фото: Телеграм-канал Михаила Евраева

«Регион (Белгородский) подвергается беспринципным атакам со стороны ВСУ. Опасность угрожает мирным жителям, в том числе детям. Принято решение вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов»,— написал господин Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что детей примут детские лагеря имени Горького и «Чайка», детский лагерь имени Матросова и санаторно-лесная школа имени Шарова. По словам губернатора, учреждения готовы к приему детей.

Алла Чижова

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