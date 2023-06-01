В Ярославскую область приедут 300 детей из приграничных районов Белгородской области

В Ярославскую область в выходные прибудет группа из 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области. Об этом сообщил Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Михаила Евраева Фото: Телеграм-канал Михаила Евраева

«Регион (Белгородский) подвергается беспринципным атакам со стороны ВСУ. Опасность угрожает мирным жителям, в том числе детям. Принято решение вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов»,— написал господин Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что детей примут детские лагеря имени Горького и «Чайка», детский лагерь имени Матросова и санаторно-лесная школа имени Шарова. По словам губернатора, учреждения готовы к приему детей.

Алла Чижова