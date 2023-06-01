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В Екатеринбурге открылся филиал фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

В Екатеринбурге в здании ДОСААФ открыли филиал фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Его деятельность направлена на оказание помощи и поддержки ветеранам боевых действий.

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Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

На оказание помощи и поддержки в фонде могут рассчитывать ветераны боевых действий, которые принимали участие в спецоперации на территории Донецкой и Луганской народных республик, участники боевых действий в Донбассе в составе Вооруженных сил ДНР и Народной милиции ЛНР с 11 мая 2014 года, а также члены семей, родственники которых погибли при выполнении боевых задач в указанных районах или вследствие тяжелого ранения.

Напомним, о появлении фонда поддержки ветеранов СВО и семей военных еще в феврале объявил президент Владимир Путин. 3 апреля главой государства был подписан указ о создании госфонда. На территории Уральского федерального округа 31 мая уже открылись два филиала фонда «Защитники Отечества» — в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) и в Тюмени.

Полина Хабарова

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