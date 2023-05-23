Свердловский филиал фонда поддержки участников СВО откроется 31 мая

Филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» откроется в здании ДОСААФ в Екатеринбурге 31 мая. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на директора филиала Илдара Якупова.

Также в 30 мая и 1 июня будут открыты филиалы в Ханты-Мансийске (ХМАО) и в Салехарде (ЯНАО). В первый состав координаторов в регионах УрФО войдут более 130 человек. Они будут заниматься приемом граждан, оказанием психолого-психотерапевтической помощи, юридической поддержки и др.

Напомним, о появлении фонда поддержки ветеранов СВО и семей военных еще в феврале объявил президент Владимир Путин. 3 апреля главой государства был подписан указ о создании госфонда.

Его деятельность направлена на оказание помощи и поддержки ветеранам боевых действий, которые принимали участие в спецоперации на территории Донецкой и Луганской народных республик, участникам боевых действий в Донбассе в составе Вооруженных сил ДНР и Народной милиции ЛНР с 11 мая 2014 года, а также членам семей, родственники которых погибли при выполнении боевых задач в указанных районах или вследствие тяжелого ранения.

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