Двух браконьеров из Волгодонска осудили на 1,5 года условно за вылов судака

Волгодонский районный суд Ростовской области приговорил Максима Любимого и Андрея Крашакова к одному году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года за вылов судака в Цимлянском водохранилище в период нереста. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

Как «Ъ-Юг» писал ранее, мужчины были задержаны в апреле текущего года при установке сетей в акватории Сухо-Соленовского залива Цимлянского водохранилища. При задержании у них было изъято 140 особей рыбы. Ущерб от незаконного вылова рыбы оценили в 153,7 тыс. руб.

Против Максима Любимого и Андрея Крашакова было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Суд признал их виновными.

Анастасия Назарова