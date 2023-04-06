ФСБ пресекла деятельность браконьеров в Волгодонске

УФСБ России по Ростовской области выявило и пресекло незаконный вылов рыбы в Сухо-Соленовском заливе Цимлянского водохранилища, сообщает пресс-служба ведомства.

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Двое жителей Волгодонска, чьи данные не раскрывают, в ночное время устанавливали сети в акватории, где запрещен свободный вылов рыбы. Мужчины добывали судака, что запрещено с 15 марта по 30 апреля в связи с нерестом.

«После очередного выхода на воду за содержимым сетей браконьеры были задержаны. У них было изъято свыше 140 особей рыб, добытых в результате незаконного вылова. Задокументирован ущерб государству в крупном размере на 153,7 тыс. руб.»,— сообщает пресс-служба УФСБ.

По факту выявленного нарушения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов), ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области правоохранители пресекли деятельность рыболовецкой артели, осуществлявшей добычу краснокнижных видов рыб в реке Дон в городе Азов.

Анастасия Назарова