Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие разновидности камней котируются больше всего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rubeus Фото: Rubeus

Моя любимая рубрика — камень рожденных в текущем месяце. В июне их целых три — это александрит, жемчуг и лунный камень.

Сегодня об александритах. Ценятся они за смену цвета в зависимости от освещения — «изумруд днем, рубин вечером», как поэтично описывают этот эффект. Также нередко его называют «александритовым», хотя встречаться он может и в некоторых других камнях. Самые ценные — русские, но они редко бывают чистыми. Интересный вариант — бразильские. Они с хорошей сменой цвета и чистотой. А вот шри-ланкийские александриты встречаются нередко, но ценятся не слишком. И все из-за того, что реверс — та самая смена цвета — у них слабый. Они практически просто хризобериллы — именно их разновидностью являются александриты.

Цены на александриты очень сильно различаются, но ценные русские образцы могут стоить и $400 тыс. за 4 карата. Кольцо из последней ценовой категории можно найти в коллекции миланского бренда Rubeus. Исключительный грушевидный александрит из России ювелиры бренда оправили в классическое изящное кольцо с бриллиантами.