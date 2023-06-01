Лавров обсудил с главой МИД Индии в Кейптауне противодействие неоколониальным практикам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром в Кейптауне на полях совещания глав МИД БРИКС. В ходе переговоров министры высоко оценили динамику сотрудничества двух стран и обсудили международные и региональные проблемы.

«Был подтвержден обоюдный настрой на продолжение следования курсу на выстраивание справедливой многополярной системы межгосударственных отношений, включая недопущение и воспрепятствование применению неоколониальных практик»,— говорится в сообщении МИД России по итогам встречи.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что особое внимание в ходе переговоров господа Лавров и Джайшанкар уделили расширению диалога в рамках Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и G20. Помимо России членами БРИКС являются Бразилия, Индия, Китай, ЮАР.

Милена Костерева