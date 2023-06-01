Мастера участка будут судить в Удмуртии за гибель работника при выполнении земельных работ

В Удмуртии перед судом предстанет мастер МУП «Теплосервис» по обвинению в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, в результате чего погиб слесарь (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

В частности, по версии следствия утром 4 апреля работники проводили земельные работы по ремонту водопровода по ул. Пушкинской в селе Алнаши. Однако мастер участка не обеспечил крепление стенок котлована деревянными щитами и установкой откосов, в результате чего грунт отслоился и накрыл слесаря.

В результате завала мужчина скончался на месте происшествия. Причиной смерти стал перелом грудной клетки и асфиксия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.