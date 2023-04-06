Слесаря предприятия насмерть засыпало грунтом при устранении утечки в Алнашах

В Удмуртии проводится расследование по факту нарушения требований охраны труда, в результате чего погиб человек (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, инцидент произошел в Алнашах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

По данным следствия, 4 апреля слесарь предприятия устранял утечку прорыва в сети водоснабжения около жилого дома в селе Алнаши. Однако при выполнении работ произошел обвал грунта, который насмерть засыпал работника.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрошены начальник муниципального предприятия и сотрудники, а также назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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