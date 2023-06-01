Верховный суд определил, как оценивать оскорбления и насилие в отношении силовиков

Пленум Верховного суда России (ВС РФ) принял постановление, в котором объяснил порядок рассмотрения уголовных дел об оскорблении, применении насилия и посягательстве на жизнь сотрудников силовых структур. Об этом сообщило РАПСИ.

Как постановил ВС РФ, преступление об оскорблении силовиков по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) заключается в публичном унижении чести и достоинства представителя власти, в котором затрагиваются его личностные, профессиональные или служебные качества. Оскорбление может быть совершено посредством публичного высказывания ругательств или публикации уничижающих сведений в СМИ или интернете без ограничения доступа к записи других лиц. Обязательным условием для уголовной ответственности в ВС РФ назвали публичный характер оскорблений.

В постановлении отмечается, что публичное оскорбление представителя власти, которое было совершено во время или после применения насилия против него, должно квалифицироваться по совокупности преступлений по ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и 319 УК РФ.

В ВС РФ отметили, что преступления по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 318 и 319 УК РФ могут не совпадать по времени с тем, когда представитель власти осуществляет законную деятельность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а также выполняет свои должностные обязанности.

«Суды должны в каждом случае выяснять цели и мотивы содеянного, тщательно проверять, имеется ли связь между осуществляемой данными потерпевшими деятельностью либо исполнением ими указанных обязанностей и совершенным в отношении их деянием. Данное обстоятельство в равной степени должно учитываться и в случаях привлечения к уголовной ответственности за посягательство на жизнь близких сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего, а также за применение насилия или угрозу его применения в отношении близких представителя власти»,— сказано в постановлении.

В ВС РФ добавили, что суды должны учитывать, что на отдельные категории сотрудников правоохранительных органов могут возложить исключительные по своему объему и характеру обязанности по защите жизни и здоровья граждан, противодействию преступности и охране общественного порядка. «В связи с чем ответственность по статье 317, 318 или 319 УК РФ за посягательство на такого сотрудника или его близких наступает в том числе и в случаях осуществления им законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности во внеслужебное время, например, когда он по своей инициативе либо по просьбе граждан принял законные меры к предотвращению нарушения общественного порядка или пресечению преступления»,— добавили в ВС РФ.

Олеся Павленко