Новым владельцем Лужского комбикормового завода стал «Митпром»

В Ленинградской области на торгах продан обанкротившийся Лужский комбикормовый завод, в собственности которого находятся производственные корпуса, элеватор, а его территория составляет более 15 га. Актив приобрел частный предприниматель Владимир Кузнецов. Сумма сделки составила 192 млн рублей, сообщает 1 июня «Новый проспект» со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

По данным СПАРК, какими-либо компаниями господин Кузнецов не владеет. Как следует из протокола торгов, он действовал в интересах АО «Свинокомплекс "Приозерный"», принадлежащего агрохолдингу «Митпром».

Лужский комбикормовый завод был основан в 1987 году, его проектная мощность составляла более 360 тыс. тонн продукции в год. Предприятие выпускало комбикорма для свиней, птицы, крупного рогатого скота, рыбы. В последнее время ЛККЗ производил лишь треть заявленного объема — более 100 тыс. тонн в год. Предприятие не работает уже около года.

«Ъ-СПб» писал, что ранее сохранить за собой право приобрести ЛККЗ через суд пыталась новосибирская компания ООО «АК "Трансагро"», победившая победила на предыдущем аукционе, итоги которого были отменены.

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