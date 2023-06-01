В Екатеринбурге больше года не выдавали разрешения на строительство объектов выше 100 метров

Разрешение на строительство объектов свыше 100 метров последний раз выдавали в Екатеринбурге более года назад. Как рассказал вице-мэр Рустам Галямов,такие разрешения не выдавались с начала 2022 года. При это заместитель главы города отметил, что если застройщик планирует строительство высотного здания при соблюдении действующего законодательства и строительных нормативов, то администрация возражать не станет.

«Высотное строительство есть, и с каждым годом оно завоевывает все большее число последователей. Высотность городов будет расти. Это естественная тенденция, отвечающая запросу времени. Высотные здания всегда привлекательны в масштабе архитектуры, они акцентируют на себе внимание, являются доминантами. Однако нельзя бездумно строить высотные башни.На сегодняшний день установлены определенные территории, содержащие ограничения по высоте объектов капитального строительства в Екатеринбурге»,— прокомментировал Рустам Галямов.

Отметим, что в Екатеринбурге планируется строительство квартал небоскребов Екатеринбург-Сити, вторая башня БЦ «Высоцкий», а также высотный квартал на ул. Челюскинцев.

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