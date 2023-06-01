Все заявки на поставку «умных» спортивных площадок в Новосибирске отклонены

В Новосибирске в результате торгов на поставку спортивно-технологического оборудования для «умных» спортивных площадок отклонены все заявки участников – всего их было подано три. Закупку 10 мая объявило ГКУ «Управление контрактной системы» Новосибирской области, окончание приема заявок состоялось 26 мая. Начальная цена контракта – 104 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Согласно протоколу, комиссия отклонила заявки по причине «непредставления информации и документов, предусмотренных извещением, несоответствия информации и документов».

В частности отмечается, что в заявке участниками закупки не представлены характеристики предлагаемого товара, соответствующие показателям закупки.

По данным закупочной документации, комплект №4 «Модульное спортивное сооружение» в собранном состоянии должен включать: кабинеты для директора, бухгалтера и врача, тренерскую комнату, душевые, санузлы и ряд других помещений общей площадью не менее 1,39 тыс. кв. м.

Исполнение контракта предполагалось до декабря 2023 года.

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Лолита Белова