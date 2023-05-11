Новосибирская область за 100 млн рублей закупит оборудование для «умных» спортивных площадок

ГКУ «Управление контрактной системы» в Новосибирской области объявило закупку на поставку спортивно-технологического оборудования для «умных» спортивных площадок. Начальная цена контракта – 106,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

По данным закупочной документации, комплект №4 «Модульное спортивное сооружение» в собранном состоянии должен включать: кабинеты для директора, бухгалтера и врача, тренерскую комнату, душевые, санузлы и ряд других помещений общей площадью не менее 1,39 тыс. кв. метров.

Провести аукцион планируется 30 мая, прием заявок завершится за день до этого.

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Дарья Решетникова