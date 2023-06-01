УК «Первая» потребовала от VK почти 1 млрд рублей из-за долгов по евробондам

В конце марта УК «Первая» подала иск к VK на сумму 953,3 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. 31 мая прошло первое заседание по этому делу, пишет РБК. На нем представитель УК «Первая» сообщил, что компания VK отказалась исполнять требования указа президента №430 от 5 июля 2022 года, по которому все эмитенты российских евробондов обязаны выплатить долг российским инвесторам в рублях или перевыпустить облигации в России.

Как сообщил представитель УК на судебном заседании, в течение шести месяцев после выхода указа большая часть участников рынка ценных бумаг выполнили его требования. «Поскольку в разумный срок обязанное лицо не исполнило обязательства, были предъявлены письменные требования от учредителей правления, которые должны были быть исполнены в течение семи дней. В указанный срок мы получили ответ, в котором тот указал, что не будет исполнять указ президента и не считает, что является обязанным лицом»,— сказал он.

В ответ представитель VK настаивал, что холдинг не является поручителем по этому выпуску евробондов и не получал деньги от зарубежного эмитента. По его словам, из-за этого VK не является надлежащим ответчиком в этом иске. Представитель добавил, что холдинг провел выплаты по купонам от октября 2022 года и апреля 2023-го.

В 2020 году VK Company Limited (структура VK) выпустила конвертируемые еврооблигации на сумму $400 млн под 1,625% с погашением в 2025-м. В марте 2022 года после ввода российских войск на Украину торги расписками на Лондонской бирже прекратились, их так и не восстановили.

В апреле 2022-го VK выплатила проценты по этим еврооблигациям в размере $3,25 млн, после чего обсудила с держателями реструктуризацию. В августе правительство России выдало VK, «Яндексу» и Ozon льготный кредит на сумму 130 млрд руб. для выплат держателям евробондов. В марте 2023-го VK сообщила о выкупе 66% выпуска с номинальной стоимостью около на $263 млн, в апреле — об исполнении обязательств перед теми держателями, права которых учитываются российскими депозитариями, по выплате купонов от 1 октября 2022-го и 1 апреля 2023-го.

Олеся Павленко