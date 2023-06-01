Крупные американские компании снова заговорили о решоринге

По данным Bank of America, на которые ссылается телеканал CNBC, в первом квартале крупные американские компании активно заговорили о решоринге — выводе производства из развивающихся стран с дешевой рабочей силой (Китай, Вьетнам и т. п.) обратно в США или в страны, на которые приходится большая часть той или иной продукции. Эксперты банка проанализировали финансовые отчетности американских компаний, входящих в индекс S&P 500, и выяснили, что в отчетах за первый квартал упоминания о решоринге содержатся на 128% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Среди причин таких планов компании упоминают желание упростить цепочки поставок на фоне проблем с логистикой, наблюдавшихся в прошлом году; жесткие локдауны, которые вводил Китай вплоть до середины прошлого года; рост напряженности в отношениях между США и Китаем.

Похожую тенденцию отметил в марте и швейцарский банк UBS, опросивший 1,6 тыс. топ-менеджеров международных компаний в различных секторах,— 78% опрошенных заявили о планах перевести производство ближе к Европе, 70% — к США.

Тенденция по выводу производства из развивающихся стран ближе к основным рынкам сбыта проявляется уже не первый раз. Еще в начале 2010-х годов после мирового финансового кризиса, приведшего к росту безработицы в развитых странах Запада, некоторые компании начали переводить часть производства в свои страны. К середине 2010-х годов тенденция переноса рабочих мест из Китая стала одной из основных стратегий развития производства в американских компаниях. По мере роста роботизации и автоматизации эта тенденция снова проявилась в конце 2010-х годов.

Евгений Хвостик