Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава комитета по надзору США: ФБР обнаружило документы о возможной взятке Байдену на посту вице-президента

Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило наличие документов, доказывающих передачу взятки действующему президенту страны Джо Байдену в период его пребывания на посту вице-президента. Однако глава ФБР Кристофер Рей отказался передавать их комитету по надзору Палаты представителей, сообщил глава комитета республиканец Джеймс Комер.

Предыдущая фотография

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Фото: Reuters / Craig Hudson

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Фото: Reuters / Craig Hudson

«Сегодня директор ФБР Кристофер Рей подтвердил существование документа FD-1023, в котором утверждается, что занимавший в то время пост вице-президента Байден причастен к преступной схеме с участием гражданина другого государства по получению взятки. Однако директор Рей не обязался предоставить документы, которые были затребованы комитетом по надзору и подотчетности Палаты представителей на основе повестки»,— говорится в заявлении на сайте комитета.

Как утверждает господин Комер, Кристофер Рей предложил конгрессменам оформить разрешение для «личного ознакомления с документами в штаб-квартире ФБР». «Мы ясно дали понять, что ничего, кроме официального представления этих документов комитету по надзору Палаты представителей, не допустимо. Если ФБР не передаст форму FD-1023, как того требует предписание суда, комитет начнет разбирательство о неуважении к требованиям Конгресса»,— добавил он.

Ранее республиканцы в Конгрессе заявили о намерении по максимуму развить тему о якобы незаконном получении Джо Байденом и его соратниками более $10 млн от зарубежных компаний, в том числе из Китая. Согласно заявлению Джеймса Комера, «члены семьи Байден и деловые партнеры создали сеть из более чем 20 юрлиц». Обвинения, а также экономические проблемы и рост преступности в США оказали негативное влияние на рейтинги господина Байдена в преддверии президентских выборов, которые пройдут в стране в 2024 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Джо Байдена окружают расследованиями».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...