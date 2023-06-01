Глава комитета по надзору США: ФБР обнаружило документы о возможной взятке Байдену на посту вице-президента

Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило наличие документов, доказывающих передачу взятки действующему президенту страны Джо Байдену в период его пребывания на посту вице-президента. Однако глава ФБР Кристофер Рей отказался передавать их комитету по надзору Палаты представителей, сообщил глава комитета республиканец Джеймс Комер.

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«Сегодня директор ФБР Кристофер Рей подтвердил существование документа FD-1023, в котором утверждается, что занимавший в то время пост вице-президента Байден причастен к преступной схеме с участием гражданина другого государства по получению взятки. Однако директор Рей не обязался предоставить документы, которые были затребованы комитетом по надзору и подотчетности Палаты представителей на основе повестки»,— говорится в заявлении на сайте комитета.

Как утверждает господин Комер, Кристофер Рей предложил конгрессменам оформить разрешение для «личного ознакомления с документами в штаб-квартире ФБР». «Мы ясно дали понять, что ничего, кроме официального представления этих документов комитету по надзору Палаты представителей, не допустимо. Если ФБР не передаст форму FD-1023, как того требует предписание суда, комитет начнет разбирательство о неуважении к требованиям Конгресса»,— добавил он.

Ранее республиканцы в Конгрессе заявили о намерении по максимуму развить тему о якобы незаконном получении Джо Байденом и его соратниками более $10 млн от зарубежных компаний, в том числе из Китая. Согласно заявлению Джеймса Комера, «члены семьи Байден и деловые партнеры создали сеть из более чем 20 юрлиц». Обвинения, а также экономические проблемы и рост преступности в США оказали негативное влияние на рейтинги господина Байдена в преддверии президентских выборов, которые пройдут в стране в 2024 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Джо Байдена окружают расследованиями».

Милена Костерева