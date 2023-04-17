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Самарская мэрия запретила застраивать высотками Ленинский район

ООО «Самарский Проект» отказано в предоставлении разрешения на застройку участка в Ленинском районе города. Речь идет о территории площадью более 12,4 тыс. кв.м. Постановление опубликовано на сайте самарской администрации.

Указанная территория находится в границах ул. Маяковского, Чкалова, Арцыбушевской и Братьев Коростелевых. Она рассматривалась под многоэтажную жилую высотную застройку.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Решение об отказе в предоставлении соответствующего разрешения принято на основании отрицательных голосов членов комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе Самары. Аналогичное решение принято относительно участка в этом же районе города площадью более 38,5 тыс. кв. м. Он находится в границах ул. Самарской, Чкалова, Садовая и Маяковского. На застройку этой территории претендовало ООО «Юниверс-Строй».

Ранее в Самаре запретили застройку ул. Ново-Садовой высотками с усеченной парковкой. Под эти цели рассматривался земельный участок площадью более 1,8 тыс. кв.м.

Георгий Портнов

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