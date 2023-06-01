Более килограмма наркотиков изъяла полиция у нижегородца

Полицейские при поддержке спецназа задержали нижегородца на Московском шоссе Нижнего Новгорода, в его автомобиле нашли около килограмма мефедрона, сообщили в главном управлении МВД по Нижегородской области.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Также оперативники обнаружили у задержанного свертки и брикет с неизвестным веществом, сотовый телефон, упаковки, изоленту и электронные весы. По данным полиции, он успел сделать несколько закладок с наркотиками в Московском районе. Кроме того, среди запрещенных веществ был гашиш. Общий вес изъятых наркотиков превысил 1,2 кг.
Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Мужчина признался, что распространял запрещенные вещества. Он арестован, ведется следствие. Нижегородцу может грозить до 20 лет лишения свободы.