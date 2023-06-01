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Более килограмма наркотиков изъяла полиция у нижегородца

Полицейские при поддержке спецназа задержали нижегородца на Московском шоссе Нижнего Новгорода, в его автомобиле нашли около килограмма мефедрона, сообщили в главном управлении МВД по Нижегородской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Также оперативники обнаружили у задержанного свертки и брикет с неизвестным веществом, сотовый телефон, упаковки, изоленту и электронные весы. По данным полиции, он успел сделать несколько закладок с наркотиками в Московском районе. Кроме того, среди запрещенных веществ был гашиш. Общий вес изъятых наркотиков превысил 1,2 кг.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Мужчина признался, что распространял запрещенные вещества. Он арестован, ведется следствие. Нижегородцу может грозить до 20 лет лишения свободы.

Владимир Зубарев

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