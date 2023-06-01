Нижегородская область рассчитывает получить третье судно «Метеор» в 2024 году

Региональная компания по развитию скоростного судоходства «Водолет» и ГТЛК заключили договор лизинга на поставку еще одного судна на подводных крыльях (СПК) «Метеор 120Р», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Заказчик рассчитывает получить судно в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее Нижегородская область заказала два таких судна на подводных крыльях. Первый «Метеор» достраивается и может выйти на речные маршруты в июле. Второй «Метеор» строится и также должен быть поставлен «Водолету» в следующем году.

Производство «Метеоров» возродили в нижегородском Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева (ЦКБ по СПК) в конце 2019 года, разработка судов ведется совместно с НРР «Радар ммс». Суда могут вмещать 120 пассажиров и развивать скорость до 75 км/ч.

Анастасия Еремина