В Ярославле вновь пройдет фестиваль уличного искусства «Ярстритарт»

В Ярославле второй год подряд состоится фестиваль уличного искусства «Ярстритарт», в рамках которого художники из разных регионов страны нанесут граффити на фасады зданий. Об этом сообщили в мэрии города со ссылкой на начальника управления по молодежной политике Марию Забалуеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

Госпожа Забалуева пояснила, что фестиваль пройдет с 26 августа по 10 сентября, однако могут быть изменения. В этом году рисунки появятся более чем на 25 стенах в шести городах области. В мэрии сообщили, что организатором «Ярстритарта» является творческое объединение «UNICK».

«В этом году помимо родного Ярославля новые арт-объекты появятся в Рыбинске, Ростове, Переславле-Залесском, Угличе и Тутаеве»,— сообщают организаторы в соцсетях.

В прошлом году «Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославские градозащитники раскритиковали граффити фестиваля «Ярстритарт». Тогда художники нарисовали граффити в сказочной тематике на объектах культурного наследия.

Алла Чижова