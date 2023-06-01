Производство одежды в Свердловской области снизилось на 35%

В Свердловской области в апреле 2023 года производство одежды снизилось на 35,3% относительно показателей аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата. С января по апрель снижение составило 20,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Напомним, в первом квартале спрос на производителей одежды в Екатеринбурге за год вырос в три раза. Значительнее всего вырос спрос на портных (+212%) и раскройщиков (155%). Ранее участники рынка сообщали, что ситуацию с дефицитом кадров обостряет нехватка образовательных учреждений для подготовки профессионалов.

В целом индекс промышленного производства в Свердловской области в апреле 2023 года вырос на 10,6% (относительно аналогичных периодов 2022 года). В частности, в регионе производство мебели выросло на 81%, а производство машин — на 38%.

Диана Сунагатуллина

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