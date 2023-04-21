Спрос на производителей одежды в Екатеринбурге за год вырос в три раза

В Екатеринбурге в первом квартале 2023 года число вакансий в сфере производства одежды выросло в три раза относительного аналогичного периода 2022 года, сообщили в пресс-службе «Авито Работа». Рост востребованности этих специалистов объясняется наращиванием массового производства и открытием новых точек продаж среди российских и зарубежных дистрибьюторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Юшкова, Коммерсантъ Фото: Ольга Юшкова, Коммерсантъ

Значительнее всего вырос спрос на портных (+212%) и раскройщиков (155%). Число вакансий для раскройщиков увеличилось на 112%, для закройщиков — на 83%. На 80% вырос спрос на швей — специалистов по изготовлению одежды и обработки тканей.

Ранее российские бренды составляли не более 15–20% от всего предложения, теперь их доля может достигать 50% в залах премиальных ретейлеров. Как пояснил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель, на фоне переориентации рынка на отечественных производителей растет популярность российского масс-маркета и число небольших производств, которые ведут бизнес онлайн.

За год у швей и закройщиков зарплаты выросли на 8%. Так, в Екатеринбурге швее с опытом от года предлагают зарплату до 300 тыс. руб. в месяц. Ранее участники рынка сообщали, что ситуацию с дефицитом кадров обостряет нехватка образовательных учреждений для подготовки профессионалов.

Подробнее о востребованности специалистов по производству одежды — в материале «Ъ-Урал» «''Швеи — это новые айтишники''»

Диана Сунагатуллина

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