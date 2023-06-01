В Самарской области из-за сильного ветра без электричества остаются два населенных пункта

В Самарской области из-за сильного ветра было нарушено электроснабжение ряда населенных пунктов. В настоящее время проблемы с электроэнергией испытывают жители Екатериновки и Заглядовки в Красноярском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 15:00 01.06.2023»,— говорится в сообщении.

В минувшую среду порывы ветра привели к проблемам с электроснабжением в Красноглинском районе Самары, а также в Красноярском, Ставропольском, Кинель-Черкасском, Нефтегорском, Безенчукском и Алексеевском районах региона. Никто не погиб и не пострадал.

Ранее в соседней с Самарской Ульяновской области упавшие деревья повредили авто, кровли, балконы и провода. Происшествия случились из-за сильного ветра.

Георгий Портнов