«Камский кабель» представит свои разработки для горнорудной отрасли на выставке «Уголь и Майнинг-2023»

С 6 по 10 июня в Новокузнецке на 31-й международной выставке «Уголь России и Майнинг» «Камский кабель» представит современную кабельно-проводниковую продукцию для добывающей промышленности.

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На стенде предприятия посетители отраслевого события смогут ознакомиться с новой и серийной продукцией «Камского кабеля», а также провести переговоры с техническим специалистом и представителями продаж специализированной группы. Они расскажут о компании и выпускаемой продукции, дадут подробную информацию об условиях и преимуществах сотрудничества.

Вниманию гостей будут представлены образцы актуальной продукции для добывающей отрасли:

• Силовой шахтный кабель со светоотражающими элементами, которые снижают риск повреждения кабеля.

• Саморегулирующийся нагревательный кабель для прогрева емкостей, магистральных труб, желобов и кровли.

• Искробезопасный кабель, который защищает подключение оборудования на взрывоопасных производствах и подходит для прокладки в легковоспламеняющейся среде.

• Гибкий экскаваторный кабель для тяжелых условий эксплуатации, стойкий к разрыву и перекручиванию.

• Холодостойкий взрывобезопасный кабель EPRon NORD с изоляцией из этиленпропиленовой резины, допускающий монтаж и эксплуатацию в условиях Крайнего Севера.

• Гибкий кабель для подключения самоходных вагонов, устойчивый к многократным изгибам и намоткам.

• Кабель с СПЭ-изоляцией для «умных сетей» с возможностью контроля температуры.

• Шахтный кабель для стационарной прокладки с изоляцией из этиленпропиленовой резины, обладающий особой прочностью за счет двойной брони.



• Огнестойкий кабель для пожарной и охранной сигнализации, обеспечивающий работу систем оповещения до 180 минут при пожаре.

«Камский кабель» производит надежные шахтные кабели давно: заводом разработана обширная линейка этой продукции на напряжение от 0,6 до 10 кВ, которая включает большой выбор сечений и решает проблему комплексного соединения. Предприятие производит конструкции как второго класса гибкости, так и с жилами пятого класса. Продукция компании пользуется высоким спросом среди предприятий добывающей промышленности, которые являются постоянными клиентами «Камского кабеля».

Международная выставка «Уголь России и Майнинг» – единственный в России проект для всех отраслей горнорудной промышленности, который оказывает большое влияние на процесс развития добывающих предприятий России и является основной выставкой в мире по технологиям подземной добычи угля. В этом году участниками отраслевого события станут более 400 экспонентов из 12 стран, ожидается присутствие свыше 40 тыс. посетителей.

Для получения бесплатного электронного билета необходимо пройти регистрацию на сайте https://www.ugolmining.ru/#!/

Дата: 6–9 июня 2023 года

Место: Новокузнецк, ВК «Кузбасская ярмарка» (ул. Автотранспортная, 51)

Время:

6–8 июня – 10:00–18:00



9 июня – 10:00–16:00

ООО «Камский кабель»