Пассажиропоток метро Новосибирска с начала года вырос на 12%

За пять первых месяцев 2023 года пассажиропоток метро Новосибирска вырос на 12,4% и составил 33,6 млн человек (в 2022-м 29,9 млн человек). В мае метрополитен перевез 7,2 млн пассажиров, что на 10,7% больше, чем в этот же период годом ранее (в 2022 году за аналогичный период перевозка составила 6,52 млн пассажиров), сообщает пресс-служба новосибирского метро.

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По итогам 2022 года пассажиропоток в Новосибирском метрополитене составил 77,3 млн человек, что на 2 млн больше, чем годом ранее.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что в 2022 году Новосибирский метрополитен увеличил выручку на 6,7% до 2 млрд руб. Чистая прибыль МУП составила 18 тыс. руб. В 2021 году предприятие получило 1,9 млрд руб. выручки и 16 тыс. руб. чистой прибыли, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Два года назад – в 2020 году – метрополитен получил убыток в размере 328,1 млн руб.

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Лолита Белова