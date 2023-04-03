Богучарский завод растительных масел в Воронежской области повторно продают со скидкой до 51 млн рублей

В Воронежской области на повторные торги выставлено имущество обанкротившегося ООО «Богучарский завод растительных масел». Объявление об этом опубликовано на специализированной площадке «Сбербанка» по продаже активов «Портал DA». Продавцом выступает Россельхозбанк, основной кредитор завода. Минимальная стоимость активов может составить 51,5 млн руб.

В единый лот входят 215 единиц оборудования, три транспортных средства, 23 объекта недвижимости в Богучарском районе общей площадью 13,8 тыс. кв. м, инженерные коммуникации и 75,2 тыс. кв. м земли. Производственные активы представляют собой цех по производству растительного масла, склады, зернохранилища, насосную станцию и ряд нежилых помещений. Все имущество находится в залоге у Россельхозбанка.

Торги в формате публичного предложения проходят до 12 апреля на электронной площадке «Аукционный тендерный центр». В формате торгов на понижение начальная цена лота в 60,5 млн руб. каждые несколько дней снижается на установленный процент и к концу процедуры она может снизиться до 51,5 млн руб.

Завод выведен из эксплуатации и законсервирован. Представители Россельхозбанка отмечают, что возможна сделка путем цессии долгов предприятия по кредитам

На предыдущих торгах в формате публичного предложения начальная цена составляла 67 млн руб., а минимальная (так называемая «цена отсечения») — 60,5 млн руб. К ноябрю 2022 года они были признаны не состоявшимися, поскольку организаторы не получили ни одной заявки. Имущество завода пытаются продать с торгов с весны 2020 года: тогда активы оценивались в 153,5 млн руб.

Сергей Калашников

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