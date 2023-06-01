Российские перевозчики сократили полеты на чешских самолетах из-за дефицита запчастей

Российские авиаперевозчики, использующие чешские двухмоторные самолеты L-410, сократили число полетов из-за дефицита запчастей, пишет РБК. Модель выпускается чешским Aircraft Industries. До апреля 2022 года 100% акций авиазавода принадлежали российской компании «Остов» российского бизнесмена Андрея Козицына.

О невозможности проводить мероприятия, необходимые для поддержания летной годности L-410, сообщается в протоколе заседания рабочей группы «Развитие авиационных перевозок и региональных аэропортов» комиссии Госсовета по направлению «транспорт» от 30 марта 2023 года. Ситуация привела к сокращению перевозок, снижению пассажиропотока и значительным издержкам авиакомпаний, указано в протоколе.

Рабочая группа рекомендовала администрациям субъектов, где эксплуатируются L-410 (самолет используют преимущественно на отдаленных территориях), предусмотреть меры по сохранению транспортной доступности. В том числе при помощи других видов транспорта.

До 2018 года авиазавод Aircraft Industries принадлежал Уральской горно-металлургической компании. В 2018 году владельцем завода, по данным РБК, стал гендиректор УГМК Андрей Козицын. В апреле 2022 года 100% акций предприятия выкупила чешская Omnipol.

Санкции против российской авиаотрасли Евросоюз (ЕС) применил 26 февраля 2022 года. Как писал «Ъ», на практике ограничения фактически лишили российские авиакомпании возможности использовать европейские самолеты. В июле 2022 года ЕС ослабил ограничения, но незначительно.

Подробнее о чешской модели — в материале «Ъ» «Что известно о самолете L-410».

Григорий Лейба