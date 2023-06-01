FT узнала о планах ЕС обеспечить финансовую помощь Украине до 2027 года

Европейская комиссия разрабатывает новый план финансовой помощи Украине на «десятки миллиардов евро», который будет рассчитан до 2027 года, сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников и дипломатов ЕС. Подготовить положения четырехлетнего плана рассчитывают к конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Лондоне 21–22 июня.

По информации издания, новый подход Еврокомиссии к оказанию финансовой помощи Украине стал результатом критики за «бессистемную и непредсказуемую финансовую поддержку ЕС Киеву». По информации FT, план позволит предоставить украинской стороне уверенность в необходимых ей финансах. Кроме того, сторонники плана рассчитывают, что он сможет побудить США и Великобританию предоставить аналогичные долгосрочные обязательства.

Для согласования плана необходимо одобрение всех государств—членов Евросоюза. Однако издание отмечает, что добиться его будет трудно, поскольку Венгрия уже приостановила предыдущие раунды обсуждения финансирования Украины. Если новый план финансирования все-таки будет согласован, деньги могут быть направлены на помощь Украине в восстановлении инфраструктуры, ущерб которой, по оценке Всемирного банка с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023-го, составил $411 млрд.

«Потребности Украины огромны, и она нуждается в большей поддержке. Это будет большая битва (со странами—членами ЕС.— "Ъ"), но есть большое желание помочь Украине»,— рассказал один из чиновников, знакомый с обсуждением плана.

В конце марта Международный валютный фонд одобрил Киеву четырехлетний кредит в размере $15,6 млрд. В обмен на финансовую поддержку украинские власти взяли на себя обязательства по смягчению валютных ограничений, возврату к режиму гибкого обменного курса и инфляционного таргетирования, а также обеспечению стабильной работы финансового сектора.

Подробнее — в материале «Ъ» «Война войной, а реформы по расписанию».

Милена Костерева