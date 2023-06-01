СМИ: Украина просит прямой доступ к оборонной сфере Канады, поскольку недовольна темпами поставки оружия

Министр обороны Украины Алексей Резников попросил правительство Канады и местных военных производителей поставить ВСУ более совершенное оружие, сообщил телеканал CBC. При этом, по информации телеканала, украинские официальные лица в частном порядке говорят о разочаровании темпами поставки военной помощи из Канады. Они также лоббируют создание более структурированной системы помощи и просят предоставить Украине прямой доступ к военному истеблишменту Канады.

Как пишет CBC, Алексей Резников выступил с видеообращением на очередной ежегодной выставке Канадской ассоциации обороны и безопасности. В ходе выступления господин Резников выразил надежду, что в новый обзор оборонной политики страны будут включены положения с обязательствами Канады по отношению к Киеву.

Власти Канады не сообщали, когда будет опубликован обзор. По информации CBC, международное сообщество давит на Канаду, требуя завершения работы над документом к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле.

С февраля прошлого года Канада передала Украине военную технику на сумму более $1 млрд. В рамках нескольких пакетов военной помощи Канада поставила ВСУ системы противовоздушной обороны, патрульные машины, старые противотанковые средства, боевые танки Leopard 2 и 155-миллиметровые гаубицы. В Украину прибыло еще не все обещанное оборудование.

О том, что происходит на 463-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко